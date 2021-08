Alexander Zverev heeft zondag het Masters-toernooi van Cincinnati op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen was in de finale te sterk voor Andrey Rublev. Bij de vrouwen won Ashleigh Barty het WTA-toernooi van Cincinnati.

De 24-jarige Zverev versloeg de één jaar jongere Rublev in twee sets: 6-3 en 6-2. De nummer vijf van de wereld besliste de partij op het Amerikaanse hardcourt in precies een uur.

Voor Zverev betekende het zijn vierde toernooizege van dit seizoen. Begin deze maand veroverde hij in Tokio de olympische titel en eerder dit jaar triomfeerde hij bij de toernooien in Madrid en Mexico.

Rublev stond voor de vierde keer dit seizoen in een finale, maar won alleen in Rotterdam. In Monte Carlo en Halle verloor de Rus eveneens de eindstrijd.

Ashleigh Barty veroverde haar vijfde titel van dit seizoen.

Barty triomfeert bij de vrouwen

Bij de vrouwen boekte Barty eveneens een eenvoudige zege in de finale. De nummer één van de wereld rekende in twee sets af met de Zwitserse Jil Teichmann: 6-3 en 6-1.

Barty verloor geen enkele set in Cincinnati. Op weg naar de eindstrijd versloeg de 25-jarige Australische onder anderen titelverdedigster Victoria Azarenka en Angelique Kerber.

De 24-jarige Teichmann werd met een wildcard toegelaten tot het toernooi in Cincinnati. De mondiale nummer 76 verraste eerder deze week Naomi Osaka, Karolína Plísková en olympisch kampioene Belinda Bencic.

Barty won het toernooi in Cincinnati voor het eerst en veroverde haar vijfde titel van dit seizoen. Eerder was ze de sterkste op Wimbledon en bij de toernooien in Stuttgart, Miami en Melbourne.