Arantxa Rus heeft zondag opnieuw een ITF-toernooi op Gran Canaria op haar naam geschreven. De Nederlandse was in de finale veel te sterk voor Victoria Jimenez Kasintseva uit Andorra en heeft nu tien duels op rij zonder setverlies gewonnen.

De dertigjarige Rus had in San Bartolomé de Tirajana iets meer dan een uur nodig om af te rekenen met de zestienjarige Victoria Jimenez Kasintseva: 6-0 en 6-1. Bij een 5-0-stand in de tweede set pakte de nummer 575 van de wereld pas haar eerste game.

Vorige week was Rus eveneens zonder setverlies de beste op het ITF-toernooi in Gran Canaria. Door haar fraaie reeks overwinningen kan Rus met het nodige vertrouwen toewerken naar de US Open, die op 30 augustus in New York van start gaat.

Rus deed vijf keer eerder mee aan de US Open, maar kwam op Flushing Meadows nooit verder dan de tweede ronde (2011). De huidige nummer 70 van de wereld werd in 2009, 2011, 2012, 2018 en 2020 in de eerste ronde uitgeschakeld.

Haar tegenstander Kasintseva was ook de enige speelster die dit jaar van Kiki Bertens verloor op de WTA Tour. De Westlandse versloeg de Andorrese in het voorjaar in de eerste ronde van het graveltoernooi in Madrid.

De titel in het dubbelspel ging naar Arianne Hartono, die net als vorige week een koppel vormde met Olivia Tjandramulia. De Nederlands/Australische combinatie versloeg in de finale de Argentijnse speelsters Julieta Estable en Maria Lourdes Carle met 6-4, 2-6 en 10-7.