Alexander Zverev heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de finale van het Masters-toernooi in Cincinnati bereikt. De Duitser rekende in de halve eindstrijd af met Stéfanos Tsitsipás, die na de eerste set flink op zijn zenuwen werkte.

De 24-jarige Zverev was na 2 uur en 43 minuten te sterk voor de één jaar jongere Tsitsipás: 6-4, 3-6 en 7-6 (4). Zverev stond in de beslissende set op een 1-4-achterstand, maar knokte zich knap terug en dwong een tiebreak af. Daarin maakte de nummer vijf van de wereld het verschil door op 3-3 drie punten op rij te pakken, waarna hij op 6-4 zijn tweede matchpoint benutte.

Na afloop ging het overigens niet over de spannende wedstrijd, maar vooral over de controversiële actie van Tsitsipás. De Griek testte na de eerste set het geduld van Zverev door bijna tien minuten over een kleedkamerbezoek te doen. Tsitsipás gaf aan dat hij relatief snel zweet en tijd nodig had om zich om te kleden, maar de geïrriteerde Zverev kon er geen begrip voor opbrengen.

"Ik ben iemand die graag wint of verliest met mijn racket. Ik vraag geen medische time-out aan als ik er niet eentje nodig heb en ik ga niet naar de kleedkamer als het niet hoeft. Sommige spelers gebruiken zo'n time-out in hun voordeel. Het frustreert me, want Tsitsipás deed het op Roland Garros ook al", baalde Zverev.

Veel hielp het kleedkamerbezoek van Tsitsipás niet, want hij werd voor het tweede jaar op rij in de halve finales uitgeschakeld in Cincinnati. Zverev kwam voor deze editie nooit verder dan de tweede ronde en treft in de finale de Rus Andrey Rublev, die afrekende met landgenoot Daniil Medvedev: 2-6, 6-3 en 6-3.

In het vrouwentoernooi gaat de finale tussen wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty en de Zwitserse Jil Belen Teichmann. Teichmann won in haar halve finale van Karolína Plísková (6-2 en 6-4) en Barty rekende af met Angelique Kerber (6-2 en 7-5).