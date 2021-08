Stéfanos Tsitsipás en Alexander Zverev hebben zaterdag de halve finales van het Masters-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati gehaald. De twee topspelers treffen nu elkaar. Bij de vrouwen haalde Karolína Plísková als laatste de halve eindstrijd.

Tsitsipás was als nummer drie van de wereld te sterk voor de Canadees Félix Auger-Aliassime. Na een partij van ruim twee uur tegen de mondiale nummer zeventien stond er 6-2, 5-7 en 6-1 op het scorebord.

Olympisch kampioen Zverev had het een stuk minder lastig met de Noor Casper Ruud. De nummer vijf van de ATP-ranglijst klaarde de klus tegen de nummer elf in een uur: 6-1, 6-3.

Het is voor de 23-jarige Tsitsipás de tweede keer op rij dat hij de halve finales haalt in Cincinnati. Zverev had tot de editie van dit jaar zes keer op rij direct verloren op het Amerikaanse hardcourt.

In de andere halve finale staan de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev en zijn landgenoot Alexander Rublev, de nummer vier van de plaatsingslijst, tegenover elkaar.

Karolína Plísková kan het toernooi in Cincinnati voor de tweede keer winnen. Karolína Plísková kan het toernooi in Cincinnati voor de tweede keer winnen. Foto: Getty Images

Plísková profiteert van opgave

Bij de vrouwen zag Plísková, de toernooiwinnares van 2016, haar tegenstander Paula Badosa uit Spanje opgeven met een blessure. Bij een stand van 7-5 en 2-0 in het voordeel van de Tsjechische was het gedaan.

Plísková, die dit jaar de Wimbledon-finale verloor, treft Jil Teichmann in de halve eindstrijd. De Zwitserse nummer 76 van de wereld won verrassend in twee sets van landgenote en olympisch kampioene Belinda Bencic: 6-3, 6-2.

Topfavoriete Ashleigh Barty uit Australië en drievoudig Grand Slam-winnares Angelique Kerber uit Duitsland zijn de andere halvefinalisten.