In navolging van Roger Federer heeft ook Rafael Nadal een punt achter zijn seizoen gezet. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar neemt de tijd om te herstellen van een voetblessure die hem al langer parten speelt.

"Het is een blessure die ik eigenlijk al sinds 2005 heb. Ik heb de conclusie getrokken dat ik nu de tijd moet nemen om ervan te herstellen", schrijft de 35-jarige Nadal vrijdag in een verklaring.

"Het gaat al een tijdje niet zoals ik zou willen en nu is het tijd om een oplossing voor dit probleem te vinden. Ik ga er alles aan doen om te herstellen en in de best mogelijke vorm terug te keren, zodat ik nog een tijdje van deze sport kan genieten."

Zondag maakte Federer al bekend dat zijn seizoen erop zit. De veertigjarige Zwitser, eveneens twintigvoudig Grand Slam-winnaar, laat zich opnieuw aan zijn knie opereren. Hij is maanden uitgeschakeld en is er in tegenstelling tot Nadal niet zeker van dat hij nog terugkeert op de tennisbaan.

Uit de top van de wereldranglijst zien we verder ook Dominic Thiem dit jaar niet meer terug. De US Open-winnaar van vorig jaar meldde woensdag dat een polsblessure hem aan de kant houdt.

Rafael Nadal was begin deze maand in Washington voorlopig voor het laatst te bewonderen door het tennispubliek. Rafael Nadal was begin deze maand in Washington voorlopig voor het laatst te bewonderen door het tennispubliek. Foto: EPA

Nadal pakte dit jaar twee titels

Nadal meldde zich vanwege zijn voetblessure eerder al af voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Vorige week maakte hij bekend dat hij ook de Masters-toernooien van Toronto en Cincinnati zou laten schieten.

Ondanks zijn fysieke ongemak voegde Nadal dit jaar twee titels toe aan zijn indrukwekkende erelijst. Hij was in april voor de twaalfde keer in zijn carrière de beste op het ATP-toernooi van Barcelona en schreef een maand later het Masters-toernooi van Rome voor de tiende keer op zijn naam.

De beslissing van Nadal, die begin deze maand in Washington voor het laatst in actie kwam, betekent dat hij ook niet meedoet aan de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 30 augustus.