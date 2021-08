Naomi Osaka is vrijdag verrassend gestrand in de derde ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati. De nummer twee van de wereldranglijst liet zich verrassen door Jil Teichmann uit Zwitserland.

Voor Osaka leek er tegen Teichmann, de mondiale nummer 75, niets aan de hand na winst van de eerste set. Liefst 41 onnodige fouten braken haar uiteindelijk echter op: 3-6, 6-3 en 6-3.

Osaka speelde in Cincinnati haar eerste toernooi sinds de Olympische Spelen in Tokio, waar ze ook al voortijdig strandde. De Japanse ging toen in de derde ronde onderuit tegen Markéta Vondrousová uit Tsjechië.

Maandag was Osaka in Cincinnati voor het eerst sinds haar veelbesproken mediaboycot aanwezig bij een persconferentie, waar ze geëmotioneerd raakte na een vraag van een journalist. De journalist constateerde dat Osaka het niet prettig vindt om met de pers te praten, maar dat ze via de media wel haar publiek kan bereiken.

Ashleigh Barty plaatste zich in Cincinnati wél overtuigend voor de kwartfinales. De nummer één van de wereldranglijst gunde Victoria Azarenka uit Belarus slechts twee games. Het werd 6-0 en 6-2.

Zverev ook naar laatste acht

Bij de mannen stootte Alexander Zverev ook door naar de laatste acht. De olympisch kampioen was een maatje te groot voor de Argentijn Guido Pella, die met 6-2 en 6-3 opzij werd gezet.

Zverev doet al sinds 2015 mee aan het toernooi in Cincinnati en boekte woensdag pas zijn eerste zege in de Amerikaanse stad, toen hij in twee sets te sterk was voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris.

Eerder schaarde de als eerste geplaatste Daniil Medvedev zich al bij de laatste acht. De Rus klopte de Bulgaar Grigor Dimitrov (6-3, 6-3). Stéfanos Tsitsipás, als tweede geplaatst, herstelde zich van een slechte start tegen de Italiaan Lorenzo Sonego: 5-7, 6-3 en 6-4.