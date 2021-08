Alexander Zverev heeft donderdag na zes mislukte pogingen eindelijk zijn eerste partij op het Masters-toernooi van Cincinnati gewonnen. De olympisch kampioen was in de openingsronde te sterk voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Bij de vrouwen trok Simona Halep zich terug met een blessure.

Zverev, achter Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás en Rafael Nadal de nummer vijf van de wereld, had het vooral in de eerste set lastig met Harris, de mondiale nummer 46. Het werd 7-6 (3) en 6-2.

Bij zijn zes eerdere deelnames in Cincinnati verloor de 24-jarige Zverev steeds direct. In 2015 en 2016 was de eerste ronde het eindstation en in de vier jaar erna ging hij in de tweede ronde onderuit, omdat hij toen in de openingsronde een bye had.

Zverev had genoten van zijn nieuwe status als olympisch kampioen. "Toen ik de baan op kwam en ze zeiden 'de olympisch gouden medaillewinnaar', kreeg ik kippenvel", aldus de Duitser. "Het maakte me aan het begin van de wedstrijd een beetje nerveus, moet ik zeggen. Het is een speciaal gevoel."

In de volgende ronde staat Zverev, die in Cincinnati bij afwezigheid van onder anderen Djokovic en Nadal als derde is geplaatst, tegenover de Argentijn Guido Pella.

Halep richt zich op US Open

In het vrouwentoernooi van Cincinnati zien we Halep niet meer terug. De Roemeense voormalige nummer één van de wereld heeft zich teruggetrokken voor haar partij in de tweede ronde met een blessure aan haar bovenbeen.

Halep liep de blessure op in haar openingspartij tegen Magda Linette. Na een medische time-out trok ze de winst naar zich toe, maar een scan wees uit dat het niet verstandig zou zijn om weer snel in actie te komen.

De 29-jarige Halep richt zich nu op de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint over anderhalve week.