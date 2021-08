Naomi Osaka heeft woensdag de achtste finales van het WTA-toernooi in Cincinnati bereikt. De veelbesproken Japanse knokte zich in haar openingspartij langs het Amerikaanse toptalent Coco Gauff. Bij de mannen viel het doek voor Andy Murray.

De 23-jarige Osaka rekende in drie sets af met de zes jaar jongere Gauff: 4-6, 6-3 en 6-4. De nummer twee van de wereld kwam in het tweede bedrijf terug van een vroege break achterstand en verloor haar service daarna geen enkele keer meer.

Osaka brak maandagavond haar eerste persconferentie sinds haar veelbesproken mediaboycot af omdat ze geëmotioneerd raakte na een vraag van een journalist. Hij constateerde dat ze het niet prettig vindt om met de media te praten, maar dat ze via diezelfde media wel haar publiek kan bereiken.

Daarop vroeg de verslaggever op een volgens Osaka's manager intimiderende toon hoe de viervoudig Grand Slam-winnares die balans probeert te bewaken. Ze had het zichtbaar moeilijk met de vraag en moest haar digitale persconferentie even onderbreken.

Osaka sprak maandag voor het eerst in maanden in dat format met tennisverslaggevers. Ze weigerde eerder dit jaar aan te schuiven op persconferenties, omdat journalisten in haar ogen te weinig rekening houden met de mentale gezondheid van tennissers. Die mediaboycot leverde een storm van kritiek op. Ze trok zich daarom terug voor zowel Roland Garros als Wimbledon en maakte bekend sinds 2018 met depressies te kampen.

In Cincinnati treft Osaka in haar volgende partij de Zwitserse Jil Teichmann. Ze haalde vorig jaar de finale van dit toernooi, waarin ze zich terugtrok vanwege een blessure. Victoria Azarenka kreeg de titel hierdoor in haar schoot geworpen.

Andy Murray moest zijn meerdere erkennen in Hubert Hurkacz. Andy Murray moest zijn meerdere erkennen in Hubert Hurkacz. Foto: Getty Images

Murray strandt in tweede ronde

Bij de mannen strandde Murray in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Schot was niet opgewassen tegen de Pool Hubert Hurkacz, de mondiale nummer twaalf: 6-7 (4) en 3-6.

Murray speelde zijn eerste toernooi sinds zijn uitschakeling op Wimbledon begin vorige maand. Hij trok zich terug voor het olympische enkeltoernooi, omdat hij er op aanraden van zijn medische team voor koos om alleen in het dubbelspel uit te komen.

In de eerste ronde rekende Murray, die de 105e positie op de wereldranglijst bezet, nog af met Richard Gasquet. Hij schreef het toernooi in Cincinnati in 2008 en 2011 op zijn naam.