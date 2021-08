Tallon Griekspoor dreigt de US Open te moeten missen, zegt hij dinsdag tegen de NOS. De Nederlander is rechtstreeks voor het hoofdschema geplaatst, maar heeft geen visum voor de Verenigde Staten en kan vooralsnog niet naar New York vliegen.

De 25-jarige Griekspoor raakte eind vorig jaar zijn paspoort kwijt en moest daardoor ook een nieuw Amerikaans visum aanvragen. Hij kon het toegangsbewijs in juni in Brussel ophalen bij de Amerikaanse ambassade, maar door de coronarestricties kon hij België niet in. Sindsdien ziet Griekspoor in de wachtkamer.

"Ik kan op z'n vroegst in februari 2022 weer over een Amerikaans visum beschikken, omdat ik achteraan in de rij moet aansluiten voor de visumaanvraag in Nederland", zegt Griekspoor tegen de NOS. "Ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Ze maken alleen een uitzondering als er bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie is."

In een soort wanhoopspoging vroeg Griekspoor aan zijn volgers op Instagram of er iemand contacten heeft bij de Amerikaanse ambassade in Nederland. Met succes, want hij stuitte op iemand die daar een verleden heeft. "Hij is een tennisliefhebber en wil mij graag helpen. Hij zegt dat het op korte termijn best te regelen moet zijn."

Tallon Griekspoor weet nog niet of hij mee kan doen aan de US Open. Foto: Getty Images

'Ik heb de inkomsten hard nodig'

Het zou een forse domper zijn voor Griekspoor als hij toch niet mee kan doen aan de US Open. De nummer 107 van de wereld hoorde maandag dat hij door de afmelding van Roger Federer - de Zwitser moet zich opnieuw laten opereren aan zijn knie - rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Dat betekent dat Griekspoor alleen al bij deelname aan de eerste ronde 61.000 dollar (omgerekend bijna 52.000 euro) opstrijkt. "Een tennisser rond de honderdste plaats heeft dit soort inkomsten hard nodig. Behalve dat geld vind ik het misschien nog wel erger dat ik de US Open mogelijk moet missen nadat ik me voor het eerst op eigen kracht heb gekwalificeerd voor een Grand Slam-toernooi", aldus Griekspoor.

In 2018 en 2019 deed Griekspoor mee aan het kwalificatietoernooi voor de US Open, maar het lukte hem toen niet om het hoofdschema te bereiken. Eerder dit jaar slaagde hij daar wel in op Wimbledon, waar hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Alexander Zverev.

Griekspoor is de enige Nederlandse man die rechtstreeks is geplaatst voor het hoofdschema van de US Open. Botic van de Zandschulp moet meedoen aan het kwalificatietoernooi. Bij de vrouwen is Arantxa Rus net als Griekspoor zeker van deelname.