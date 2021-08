Naomi Osaka heeft maandagavond haar eerste persconferentie sinds haar veelbesproken mediaboycot moeten onderbreken. De Japanse, die deze week meedoet aan het prestigieuze hardcourttoernooi in Cincinnati, raakte geëmotioneerd na een vraag van een journalist.

Een verslaggever van The Cincinnati Enquirer constateerde dat Osaka het niet prettig vindt om met de media te praten, maar dat ze via diezelfde media wel haar publiek kan bereiken. Hij vroeg daarop - volgens Osaka's manager op een "intimiderende toon" - hoe de Japanse die balans probeert te bewaken.

De 23-jarige Osaka had het zichtbaar moeilijk met de vraag. Nadat de viervoudig Grand Slam-winnares vertelde dat ze nog aan het uitvinden is hoe ze de balans moet vinden en een andere verslaggever de kans kreeg een vraag te stellen, raakte ze geëmotioneerd en werd de digitale persconferentie even onderbroken.

Het was de eerste keer in maanden dat Osaka in dit format met tennisverslaggevers sprak. De nummer twee van de wereld weigerde eerder dit jaar op Roland Garros aan te schuiven op persconferenties, omdat journalisten in haar ogen te weinig rekening houden met de mentale gezondheid van tennissers.

Die mediaboycot leverde een storm van kritiek op. De veelal bekritiseerde Osaka trok zich terug uit Roland Garros en maakte bekend al sinds de US Open-finale van 2018 met depressies te kampen. Osaka besloot niet mee te doen aan Wimbledon, maar maakte vorige maand op de Olympische Spelen in Tokio haar rentree.

36 Osaka onderbreekt eerste persconferentie sinds mediaboycot in tranen

Osaka bij nader inzien toch trots op mediaboycot

Op de Spelen praatte Osaka weliswaar al met de media, maar het was maandag voor het eerst sinds haar controversiële boycot dat ze weer deelnam aan een persconferentie. In Cincinnati blikte Osaka nog één keer terug op haar boycot op Roland Garros.

"Op dat moment was ik er niet echt trots op, maar ik had het gevoel dat ik dat moest doen voor mezelf. De grootste eyeopener kwam voor mij bij de Olympische Spelen, toen meerdere atleten naar mij toekwamen om te zeggen dat ze heel blij zijn dat ik naar voren ben gestapt. Nu ben ik trots op wat ik heb gedaan", aldus Osaka.

De tweevoudig Australian Open- én US Open-winnares hoopt nog altijd dat er een oplossing kan worden gevonden voor de huidige vorm van persconferenties, die nu vlak na een wedstrijd worden gehouden. Volgens Osaka kan het helpen als zij en haar collega's de mogelijkheid krijgen om zich "ziek" te melden.

"We krijgen een boete als we niet aanschuiven op persconferenties, maar soms zitten we er echt doorheen. Daarom zou er misschien een regel kunnen komen dat we ons een keer ziek kunnen melden en vragen van jullie (journalisten, red.) via de mail kunnen beantwoorden. Dat zou in mijn ogen een eerlijke oplossing zijn."