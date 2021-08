Tallon Griekspoor mag binnenkort voor de eerste keer meedoen aan het hoofdschema van de US Open. De Nederlander is door de afmelding van Roger Federer rechtstreeks toegelaten en hoeft dus geen kwalificatietoernooi te spelen in New York.

De veertigjarige Federer maakte zondagavond bekend dat hij zich opnieuw moet laten opereren aan zijn knie en dat hij weer maanden moet revalideren. De US Open bevestigde maandag dat de plek van de Zwitser wordt ingenomen door de 25-jarige Griekspoor, de nummer 109 van de wereld.

In 2018 en 2019 deed Griekspoor ook een poging om het hoofdschema van de US Open te bereiken, maar dat lukte hem nooit. In 2018 verloor de geboren Haarlemmer in de eerste kwalificatieronde kansloos van de Canadees Félix Auger-Aliassime en een jaar later strandde hij na een verloren driesetter in de derde en laatste ronde.

Het wordt de derde keer in totaal en de tweede keer dit jaar dat Griekspoor zijn opwachting maakt in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. Op Wimbledon verloor de pupil van coach Raemon Sluiter eind juni kansloos van Alexander Zverev. Op de Australian Open van 2020 was de eerste ronde ook het eindstation.

Botic van de Zandschulp zal zich vooralsnog via het kwalificatietoernooi voor de US Open moeten zien te plaatsen. Bij de vrouwen is Arantxa Rus rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Kiki Bertens zette na de Olympische Spelen in Tokio een punt achter haar loopbaan.

De US Open wordt van 30 augustus tot en met 12 september gehouden in New York. Dominic Thiem won het Grand Slam-toernooi vorig jaar bij de mannen en bij de vrouwen ging de eindzege naar Naomi Osaka.