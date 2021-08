Daniil Medvedev heeft zondag het Masters-toernooi van Toronto op zijn naam geschreven. De nummer twee van de wereld was in de finale met 6-4 en 6-3 te sterk voor de 2,11 meter lange Amerikaan Reilly Opelka.

Voor de 25-jarige Medvedev was het zijn derde toernooizege van dit jaar. Eerder triomfeerde hij in Marseille en op Mallorca. Begin dit jaar haalde hij ook de finale van de Australian Open, maar daarin was Novak Djokovic te sterk.

Medvedev veroverde zijn vierde Masters-titel in zijn carrière. Eerder had hij succes in Parijs (2020), Cincinnati en Shanghai (beide in 2019). De Rus, die nog nooit een Grand Slam-toernooi won, stond in 2019 ook al eens in de finale in Toronto, maar verloor toen van Rafael Nadal.

Opelka stond voor het eerst in de finale van een Masters-toernooi. De nummer 32 van de wereld, die in de halve eindstrijd Stéfanos Tsitsipás verraste, kwam eerder nooit verder dan een halvefinaleplek op dit niveau.

Camila Giorgi pakte in Montreal haar derde titel uit haar loopbaan. Foto: Getty Images

Giorgi verrast Plísková in Montreal

Bij de vrouwen ging Camila Giorgi met de titel aan de haal bij het WTA-toernooi van Montreal. De 29-jarige Italiaanse verraste de als vierde geplaatste Tsjechische Karolína Plísková in de finale met 6-3 en 7-5.

Giorgi pakte haar derde titel in haar carrière en de eerste sinds haar eindzege in Linz in 2018. Haar eerste toernooizege boekte de mondiale nummer 71 in 2015 in Rosmalen.

Op weg naar de eindstrijd rekende Giorgi af met onder anderen Petra Kvitová en het Amerikaanse toptalent Cori Gauff.