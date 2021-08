Roger Federer heeft besloten om zich opnieuw te laten opereren aan zijn knie. De tennislegende zal opnieuw maanden moeten revalideren en vreest dat het weleens het einde van zijn imposante loopbaan kan betekenen.

"Ik zal een aantal weken op krukken moeten lopen en daarna nog maanden moeten revalideren. Ik wil gezond zijn en rond kunnen rennen in de toekomst", zegt de veertigjarige Federer zondag op Instagram.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die door zijn operatie de US Open mist, beseft dat een terugkeer een moeilijk verhaal wordt. "Ik wil mezelf een sprankje hoop geven om terug te keren op de baan, maar ik ben realistisch en weet ook dat het op mijn leeftijd moeilijk wordt."

Federer heeft al lang last van zijn rechterknie. Hij liet zich al twee keer eerder opereren aan het gewricht en stond daardoor de laatste maanden al vaak aan de kant. Zijn laatste Grand Slam-titel dateert van begin 2018, toen hij de Australian Open won.

Dit jaar maakte hij zijn rentree en kwam hij tot vijf toernooien, waaronder Roland Garros en Wimbledon. Na zijn roemloze uitschakeling van vorige maand op Wimbledon besloot hij rust te nemen en de Olympische Spelen over te slaan.

Vrijdag liet Federer al weten dat hij met zijn artsen zou gaan beslissen wat het beste voor hem zou zijn en dat is nu dus een operatie geworden.

Roger Federer won Wimbledon van alle Grand Slam-toernooien het vaakst. Roger Federer won Wimbledon van alle Grand Slam-toernooien het vaakst. Foto: ANP

Federer mederecordhouder met twintig Grand Slam-titels

Met zijn Australian Open-titel van 3,5 jaar geleden werd Federer de eerste mannelijke tennisser die de grens van twintig gewonnen Grand Slam-toernooien slechtte. Rafael Nadal en Novak Djokovic staan inmiddels ook op dat aantal.

Van de vier Grand Slams won Federer Wimbledon - gespeeld op zijn favoriete ondergrond gras - het vaakst: acht keer. Verder was hij zes keer de beste op de Australian Open, pakte hij vijf keer de titel op de US Open en won hij Roland Garros alleen in 2009.

In totaal prijken er 103 titels op de erelijst van de Zwitser. Hij was 310 weken lang 's werelds nummer één en verloor dat record in maart van dit jaar aan Djokovic. Individueel olympisch goud ontbreekt op zijn palmares; in het dubbelspel veroverde hij die medaille wél.