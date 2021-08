Roger Federer kan nog weinig zeggen over zijn rentree op de tennisbaan. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die afgelopen zondag veertig jaar oud werd, sukkelt opnieuw met een knieblessure en heeft het daar lastig mee.

"Ik ben op vakantie geweest en heb wegens mijn knie al een behoorlijke tijd niets meer gedaan. Na Wimbledon moest ik eerst alles laten bezinken. Deze week ontmoet ik mijn artsen en mijn team en dan zien we wel", zegt Federer vrijdag tegen het Zwitserse Blick.

De tennislegende werd vorige maand roemloos uitgeschakeld in de kwartfinales van Wimbledon, liet vervolgens de Olympische Spelen schieten en meldde zich een week geleden ook af voor de toernooien van Toronto en Cincinnati.

"Op dit moment is alles nog een beetje onzeker, en dat is zwaar. Vroeger was dat anders. Dan waren de vragen die ik mezelf stelde simpel en hield ik me bezig met wat mijn ranking en mijn volgende toernooi was", aldus Federer.

"Nu vraag ik me af hoe ik me zou voelen als ik weer zou gaan sporten, wat ik nog kan bereiken, hoe het met mijn gezin gaat en wat de rest van het team vindt. Mijn houding is heel anders dan voorheen, dan tien jaar geleden."

Roger Federer ging op Wimbledon roemloos ten onder tegen de Pool Hubert Hurkacz.

Ondanks de onzekerheid over zijn sportieve loopbaan zit Federer niet in zak en as. De Zwitser, die begin 2018 op de Australian Open zijn vooralsnog laatste Grand Slam-titel pakte, prijst zich gelukkig met wat hij wél heeft.

"Het gaat heel goed met me. Mijn familie is gezond, ik ben net veertig geworden en ben nog steeds actief. Wie had dat ooit gedacht? Ik zeker niet. Ik ben blij met mezelf en weet zeker dat er nog veel meer moois gaat komen."

Federer maakte begin dit jaar zijn rentree nadat hij twee knieoperaties had ondergaan. Hij kwam in 2021 tot vijf toernooien, waaronder Roland Garros en Wimbledon.