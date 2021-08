Simona Halep is donderdag bij haar rentree op de tennisbaan uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi van Montreal. De Roemeense, die in de eerste ronde een bye had, verloor in drie sets van de Amerikaanse Danielle Collins: 2-6, 6-4 en 6-4.

De 29-jarige Halep kwam in mei voor het laatst in actie op een toernooi in Rome, waar ze een blessure aan de kuit opliep. Ze moest zich daarna afmelden voor onder meer Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen in Tokio.

Haar deelname aan het toernooi van Montreal was maar van korte duur. Desondanks was Halep positief over haar spel. "Na drie maanden waarin ik weinig heb getennist, speel ik een partij van bijna drie uur op een heel hoog niveau tegen een speelster die momenteel wedstrijden en toernooien wint."

Halep, die in 2018 Roland Garros won en een jaar later Wimbledon, hoopt wel deel te kunnen nemen aan de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint eind augustus.

De 27-jarige Collins won eind juli het toernooi van Palermo en vorige week het toernooi van San José. Ze is al twaalf partijen op rij ongeslagen. Collins speelt in Montreal tegen Jessica Pegula voor een plek in de kwartfinales.