Alexander Zverev komt voorlopig niet voor Duitsland uit in de Davis Cup. Na het behalen van olympisch goud in Tokio heeft hij zich afgemeld voor het landentoernooi.

Zverev is niet tevreden met de nieuwe opzet van de Davis Cup en zegt in november liever vakantie te willen.

Voorheen werd de Davis Cup gedurende het tennisseizoen gespeeld. In 2019 werd een format geïntroduceerd met voorronden in februari en een eindtoernooi, de Davis Cup Finals, in november.

"Ik ben ook maar een mens en ik heb ook een keer vakantie nodig", zegt Zverev tegen Duitse media. "We spelen van januari tot en met oktober. In november zal ik in de huidige opzet niet meedoen."

De 24-jarige tennisser is al langere tijd een criticaster van de nieuwe opzet van het toernooi. Hij laat weten terug te keren zodra de aanpassingen ongedaan worden gemaakt. "Zodra we weer spelen in de oude opzet, met thuisvoordeel en een duel over het weekend, ben ik er weer bij."

Duitsland wist de Davis Cup driemaal te winnen, voor het laatst in 1993. Zverev, de nummer vijf van de wereldranglijst, veroverde in Tokio de olympische titel door in de finale de Rus Karen Khachanov met 6-3 en 6-1 te verslaan.