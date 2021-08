Rafael Nadal heeft zich vanwege een slepende voetblessure teruggetrokken voor de Masters-toernooien van Toronto en Cincinnati. De afmelding van de Spanjaard volgde vlak voor zijn partij in de tweede ronde van het tennistoernooi in Toronto. Het toernooi in Cincinnati kreeg eveneens afmeldingen van de Williams-zussen en Sofia Kenin.

"Ik heb deze blessure nu al een aantal maanden. Het is geen fijne situatie na al het succes dat ik hier heb beleefd", zei de Spanjaard. die het Masters-toernooi van Toronto vijf keer op zijn naam schreef.

"Ik keer nu terug naar Mallorca en moet een manier vinden om beter te worden. Met deze pijn lukt het me niet om met plezier te tennissen."

Nadal, die als tweede was geplaatst in Toronto, zegt niet op het niveau te kunnen spelen dat hij wil. Door de voetblessure kan de tennisser niet bewegen zoals hij wil. Vanwege de blessure meldde hij zich eerder af voor Wimbledon en de Olympische Spelen.

Vorige week maakte Nadal zijn rentree op het toernooi van Washington, maar daar speelde het ongemak weer op na zijn zege op de Amerikaan Jack Sock. De Spanjaard werd vervolgens uitgeschakeld door de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris.

Nadal schreef het hardcourttoernooi in Toronto in 2005, 2008, 2013, 2018 en 2019 op zijn naam. Vorig jaar werd het evenement geschrapt vanwege de coronapandemie. In Cincinnati was hij in 2013 de beste. Dat toernooi zou zaterdag beginnen. Roger Federer en Novak Djokovic hadden zich eerder al afgemeld in Cincinnati.

Serena Williams is nog niet hersteld van een beenblessure. Foto: EPA

Kenin en Williams-zussen niet in Cincinnati

Bij de vrouwen trokken Kenin en Serena en Venus Williams zich eveneens terug voor het WTA-toernooi van Cincinnati. Kenin, de nummer vier op de wereldranglijst, kan niet meedoen aan het Amerikaanse hardcourttoernooi omdat ze nog niet genoeg hersteld is van een voetblessure.

De Amerikaanse hoopt op tijd fit te zijn voor de US Open, eind deze maand. Kenin had zich eerder afgemeld voor het toernooi van Montreal dat deze week plaatsvindt.

Serena Williams, tweevoudig winnares in Cincinnati, meldde zich af vanwege de blessure aan haar rechterbeen. Die kwetsuur liep ze vorige maand op tijdens Wimbledon.

"Helaas speel ik volgende week niet mee in de Western & Southern Open omdat ik nog herstellende ben van mijn beenblessure", zei ze. De toernooiorganisatie meldde niet waarom Venus Williams zich heeft afgemeld.