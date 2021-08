Novak Djokovic, die op het US Open zijn vierde grandslamtitel van 2021 kan behalen, heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi van Cincinnati. Hij liet de organisatie maandag weten meer tijd nodig te hebben om te herstellen van de Olympische Spelen.

De Serviër verloor in Tokio in de halve finale van de Duitser Alexander Zverev, de latere olympisch kampioen. Het brons moest hij vervolgens aan de Spanjaard Pablo Carreño Busta laten.

De 34-jarige Djokovic is in New York als eerste geplaatst. Hij kan de eerste speler sinds Rod Laver in 1969 worden die in één jaar zowel het Australisch Open, Roland Garros, Wimbledon en het US Open wint. De favoriet deelt met twintig grandslamzeges de eerste plaats op de recordlijst met de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal.

Eerder deze week meldde ook Federer zich af voor het toernooi in Cincinnati. De 39-jarige Zwitser heeft te veel last van een knieblessure om in actie te kunnen komen.