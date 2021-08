Novak Djokovic heeft zich maandagavond afgemeld voor het Masters-toernooi van Cincinnati, dat zaterdag begint. De nummer één van de wereld liet de organisatie weten meer tijd nodig te hebben om te herstellen van de Olympische Spelen.

De 34-jarige Djokovic verloor in Tokio in de halve finales verrassend van de Duitser Alexander Zverev, de latere olympisch kampioen. Het brons moest 'The Djoker' vervolgens aan de Spanjaard Pablo Carreño Busta laten.

"Beste fans. Ik wil jullie laten weten dat het nog wat langer gaat duren om te herstellen van de behoorlijk zware reis van Australië naar Tokio. Dat betekent helaas dat ik niet mee zal doen aan het toernooi in Cincinnati. Ik focus me nu op de US Open en zal wat meer tijd doorbrengen met mijn familie", schrijft Djokovic op sociale media.

Met de afwezigheid van Djokovic ontbreekt de titelverdediger in Cincinnati. Het prestigieuze hardcourttoernooi werd in 2018 en 2020 gewonnen door de Serviër, die in 2008, 2009, 2011, 2012 en 2015 de finale verloor.

Eerder werd al bekend dat Roger Federer niet mee zal doen aan het Masters-toernooi. De veertigjarige Zwitser heeft weer last van zijn knie en moest daardoor al de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan. Het is nog niet duidelijk of hij mee kan doen aan de US Open.

Djokovic hoopt in New York zijn 'Calendar Slam' te voltooien. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar won eerder dit jaar de Australian Open, Roland Garros én Wimbledon. Hij kan de eerste speler sinds Rod Laver in 1969 worden die de vier grote toernooien in één jaar wint.