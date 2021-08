Rafael Nadal is vrijdag verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van het hardcourttoernooi van Washington. De Spanjaard, die zijn tweede partij sinds Roland Garros speelde, verloor in de Amerikaanse hoofdstad van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris.

De 24-jarige Harris, de nummer vijftig van de wereldranglijst, rekende na iets meer dan twee uur in drie sets af met de elf jaar oudere Nadal: 6-4, 1-6 en 6-4. Hij verloor de wedstrijd door een break op 4-5 in de derde set.

Nadal maakte in Washington na bijna twee maanden zijn rentree op de baan. De mondiale nummer drie sloeg na zijn uitschakeling in de halve finales van Roland Garros onder meer Wimbledon en de Olympische Spelen over om rust te nemen en omdat hij kampte met een voetblessure.

In zijn eerste partij won Nadal van de Amerikaan Jack Sock. Naderhand zei hij dat hij nog steeds last had van zijn voet. Na zijn verliespartij tegen Harris was Nadal positiever gestemd over zijn fysieke gesteldheid.

"Mijn voet voelt beter dan gisteren, dus dat is het beste nieuws dat ik me maar kon wensen", zei de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Ik speelde denk ik ook beter dan een dag eerder, maar ik trof een speler die het goed deed en geweldig serveerde."

Nadal deed mee aan het hardcourttoernooi in Washington om ritme op te doen richting de US Open, die op 30 augustus begint. Hij won het Grand Slam-toernooi in New York in 2010, 2013, 2017 en 2019. Nadal doet de komende weken ook mee aan de toernooien in Toronto en Cincinnati, waar Roger Federer zich voor heeft afgemeld.