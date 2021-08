Roger Federer heeft zich donderdag afgemeld voor de Masters-toernooien van Toronto en Cincinnati. De 39-jarige Zwitser heeft te veel last van een knieblessure om in actie te kunnen komen.

Federer onderging vorig jaar na de Australian Open twee operaties aan zijn rechterknie. In maart dit jaar maakte de twintigvoudig Grand Slam-winnaar in Doha zijn rentree.

Tot dusver speelde Federer vijf toernooien, waaronder Roland Garros en Wimbledon. In Parijs gaf hij in de vierde ronde op en in Londen werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld.

Door nieuwe fysieke problemen moest Federer de Olympische Spelen in Tokio aan zich voorbij laten gaan. "Tijdens het grasseizoen heb ik helaas te maken gekregen met een terugslag in mijn knie", zei de huidige nummer negen van de wereld eerder over zijn afwezigheid.

Het toernooi in Toronto begint komende maandag en duurt tot 15 augustus. Federer schreef het evenement, dat afwisselend in Toronto en Montreal wordt gehouden, in 2004 en 2006 op zijn naam. Het toernooi in Cincinnati staat van 16 tot 22 augustus op het programma en werd zeven keer gewonnen door de Zwitser.

Het is nog onduidelijk of Federer op tijd is hersteld om wel mee te doen aan de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 30 augustus.