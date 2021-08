Rafael Nadal heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) een moeizame overwinning geboekt bij zijn eerste wedstrijd sinds Roland Garros. De Spanjaard was in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Washington in drie sets te sterk voor Jack Sock.

De 35-jarige Nadal had ruim drie uur en een beslissende tiebreak nodig om de 28-jarige Sock van zich af te schudden: 6-2, 4-6 en 7-6 (1).

Nadal kwam in de beslissende derde set nog met een break achter (1-3), maar wist de schade te repareren en was genadeloos in de tiebreak.

Sock is momenteel de nummer 192 van de wereld, maar de Amerikaan is door blessures flink weggezakt op de ATP-ranglijst: in 2017 stond hij nog in de top tien.

Het was voor Nadal zijn eerste wedstrijd sinds de uitschakeling in de halve finales van Roland Garros op 11 juni. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar sloeg onder meer Wimbledon en de Olympische Spelen over om rust te nemen.

Nadal neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen Lloyd Harris.