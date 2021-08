Lesley Pattinama-Kerkhove is maandag direct uitgeschakeld op het WTA-toernooi van San José. De 29-jarige Nederlandse verloor op de hardcourtbaan in Californië in twee sets van haar Poolse leeftijdsgenoot Magda Linette: 6-3 en 6-3.

Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema geplaatst. Ze is de nummer 157 van de wereldranglijst. Linette staat op de 45e positie in het mondiale klassement.

Het was voor Pattinama-Kerkhove de tweede keer dit jaar dat ze zich kwalificeerde voor een WTA-toernooi. Twee maanden geleden deed ze mee aan het grastoernooi van Nottingham.

Op Britse bodem begon de Zeeuwse toen voortvarend met haar eerste zege op een WTA-toernooi sinds 2018, maar in de tweede ronde verloor ze van topfavoriete Johanna Konta.

Pattinama-Kerkhove deed eind juni bovendien voor de tweede keer in haar loopbaan mee aan een Grand Slam-toernooi. Op Wimbledon moest ze na een knappe overwinning op Svetlana Kuznetsova buigen voor Garbiñe Muguruza.