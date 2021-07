Novak Djokovic doet in augustus niet mee aan het Masters-toernooi in Toronto. Volgens de nummer één van de wereld past het evenement niet in zijn voorbereiding op de US Open.

De 34-jarige Djokovic schreef het toernooi, dat afwisselend in Toronto en Montreal wordt gehouden, vier keer op zijn naam. Hij triomfeerde in 2007, 2011, 2012 en 2016 in Canada.

De organisatie van het toernooi dat van 9 tot en met 15 augustus op het programma staat, heeft begrip voor de beslissing van de Serviër. "Het zou fantastisch zijn geweest om Novak hier te hebben", zegt toernooidirecteur Karl Hale. "Maar we begrijpen zijn beslissing. We wensen hem het allerbeste voor de rest van het seizoen."

Op dit moment bevindt Djokovic zich in Tokio, waar zaterdag het olympische tennistoernooi van start gaat. Hij speelt in de eerste ronde tegen Hugo Dellien uit Bolivia. De finale in het enkelspel staat voor 1 augustus gepland.

Mocht Djokovic de olympische titel veroveren, dan kan hij op de US Open een zogenoemde 'Golden Slam' (het winnen van alle Grand Slam-toernooien en de olympische titel in één jaar) voltooien. Eerder dit seizoen won hij al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

Dankzij zijn toernooizege op Wimbledon eerder deze maand bracht Djokovic zijn aantal Grand Slam-titels op twintig, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Rafael Nadal en Roger Federer. De US Open gaat op 30 augustus van start.