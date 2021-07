Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd bij het ATP-toernooi van Gstaad door te dringen tot de kwartfinales. De Haarlemmer gaf donderdag in de tweede ronde tegen de Fransman Benoît Paire op met een hamstringblessure.

Griekspoor verloor op het Zwitserse gravel de eerste set met 6-4, waarna hij besloot de strijd te staken. Te zien was dat hij zeker bij de lange rally's moeizaam over de baan bewoog. Hoelang de blessure hem aan de kant gaat houden, is nog onduidelijk.

De 25-jarige Griekspoor, die gecoacht wordt door Raemon Sluiter, was in de eerste ronde te sterk voor de Argentijn Juan Ignacio Londero. Vorige week schreef de nummer 105 van de wereldranglijst het Challenger-toernooi van Amersfoort op zijn naam.

Vorige maand plaatste Griekspoor zich voor het eerst in zijn carrière voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. In de eerste ronde wist hij daar niet te stunten tegen de Duitse wereldtopper Alexander Zverev. In 2020 maakte de Nederlander bij de Australian Open zijn debuut op een Grand Slam. Ook daar was de eerste ronde het eindstation.

In Gstaad is de Canadees Denis Shapovalov, de nummer tien van de wereld, als eerste geplaatst. Vorig jaar ging het toernooi niet door wegens de coronapandemie.