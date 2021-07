Naomi Osaka verdedigt dit jaar haar titel op de US Open, heeft de organisatie woensdag laten weten. Het wordt voor de Japanse haar eerste Grand Slam-toernooi sinds ze zich eind mei terugtrok van Roland Garros na ophef over een persboycot.

Osaka weigerde in Parijs na haar partijen de pers te woord te staan, mede als gevolg van mentale problemen. Ze verklaarde sinds haar US Open-titel van 2018 met depressies en angstaanvallen te kampen.

Na alle ophef besloot ze na één gewonnen partij Roland Garros te verlaten, om Wimbledon vervolgens helemaal links te laten liggen. Bij de Olympische Spelen in eigen land komt de Japanse deze maand wel in actie.

De 23-jarige Osaka is bij de US Open als tweede geplaatst, achter nummer één van de wereld Ashleigh Barty. Osaka won het Grand Slam-toernooi in New York zowel in 2018 als vorig jaar.

Djokovic op jacht naar zeldzame prestatie

Bij de mannen wordt de plaatsingslijst aangevoerd door Novak Djokovic, die een zeldzame prestatie kan leveren door in een kalenderjaar alle vier de Grand Slams te winnen. De Australian Open, Roland Garros en Wimbledon schreef hij in 2021 al op zijn naam.

Djokovic evenaarde deze maand bovendien het record van twintig Grand Slam-titels van Rafael Nadal en Roger Federer. De Spanjaard en Zwitser zijn er normaal gesproken ook bij in New York. Ze zijn als respectievelijk derde en negende geplaatst.

De US Open begint op 30 augustus en duurt tot en met 12 september. De partijen mogen voor volle tribunes worden gespeeld.