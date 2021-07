Novak Djokovic twijfelde lang of hij wel aan de Olympische Spelen in Tokio zou deelnemen. De afwezigheid van publiek deed hem bijna besluiten om zich af te melden, maar een gesprek met oud-hoogspringster Blanka Vlasic bracht hem op andere gedachten.

"Ze zei onlangs tegen mij dat de mensen alleen maar zullen onthouden wie er medailles hebben gewonnen. Ze herinneren zich de omstandigheden niet en evenmin of er wel of geen fans bij afwezig waren", aldus Djokovic.

"Die opmerkingen bleven bij mij hangen. Ik ben nu heel blij dat ik ervoor heb gekozen om mee te doen aan de Spelen. Ik ben erop gebrand om mijn beste spel te vertonen en ik vertrouw erop dat ik goud kan veroveren, na een toch al geweldig seizoen."

Meervoudig wereldkampioene Vlasic behaalde namens Kroatië twee olympische medailles. Ze pakte zilver in 2008 en brons in 2016. Ze beëindigde begin dit jaar op 37-jarige leeftijd haar carrière, omdat ze te veel werd geteisterd door blessureleed.

Djokovic kan geschiedenis schrijven

Djokovic won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon en als hij ook nog zegeviert op de Spelen en daarna op de US Open, is hij de eerste mannelijke tennisser die in hetzelfde seizoen vier Grand Slams wint plus olympisch goud. Steffi Graf deed het in 1988 bij de vrouwen.

"Ik wil het nu helemaal rondmaken", vertelde Djokovic, die met Grand Slam-titels op gelijke hoogte staat met Roger Federer en Rafael Nadal en bij winst van de US Open alleen recordhouder is bij de mannen.

Djokovic heeft op de Spelen geen concurrentie van Federer en Nadal, die niet naar Japan zijn afgereisd vanwege een blessure. Datzelfde geldt voor Dominic Thiem, waardoor het mannentoernooi flink is gedevalueerd.