Wimbledon-finalist Matteo Berrettini moet de Olympische Spelen in Tokio aan zich voorbij laten gaan. De Italiaan heeft te veel last van een spierblessure.

De 25-jarige Berrettini liep de blessure op tijdens Wimbledon, waar hij voor het eerst in zijn carrière de finale van een Grand Slam-toernooi bereikte. Daarin moest hij in vier sets zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic.

"Matteo raakte geblesseerd door een val in de halve finales op Wimbledon. Hij heeft daarna alles gegeven in de finale en maandag voelde hij de pijn", aldus zijn coach Vincenzo Santopadre tegen de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Zaterdag onderging Berrettini een MRI-scan, waar hij het slechte nieuws kreeg. "Ik ben enorm teleurgesteld dat ik me moet terugtrekken voor de Olympische Spelen", aldus de nummer acht van de wereld op Instagram. "Ik kreeg gisteren te horen dat ik een paar weken niet in actie kan komen. Het is voor mij de grootste eer om Italië te vertegenwoordigen, dus ik ben er kapot van dat ik de Spelen moet missen."

Berrettini is niet de enige toptienspeler die de Olympische Spelen mist. Eerder meldden Rafael Nadal, Dominic Thiem en Roger Federer zich al af.

Het tennistoernooi in Tokio gaat komende zaterdag van start. De finale bij de mannen wordt op 1 augustus gespeeld.