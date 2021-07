Coco Gauff moet de Olympische Spelen aan haar voorbij laten gaan. De Amerikaanse revelatie is besmet met het coronavirus. Wimbledon-finalist Matteo Berrettini mist het sportevenement in Tokio juist door een spierblessure.

"Ik ben zo teleurgesteld om met jullie te moeten delen dat ik positief getest ben op COVID-19 en daardoor niet op de Olympische Spelen kan spelen", schrijft Gauff zondag in een verklaring op Twitter. "Het is altijd mijn droom geweest om de Verenigde Staten te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen."

"Ik hoop dat er nog veel kansen volgen om deze droom alsnog uit te laten komen in de toekomst. Ik wens het team veel succes en hoop dat iedere olympiër en de gehele olympische familie een veilige Spelen tegemoet gaan."

De zeventienjarige Gauff is een van de grootste talenten in het vrouwencircuit. De Amerikaanse reikte eerder dit jaar tot de kwartfinales van Roland Garros, haar beste resultaat tot dusver op een Grand Slam-toernooi. Op Wimbledon, haar laatste toernooi, schopte ze het tot de vierde ronde.

Gauff zou met haar zeventien jaar de op één na jongste Amerikaanse tennisster op een Olympische Spelen worden. Jennifer Capriati was in 1992 zestien jaar toen ze de olympische titel in Barcelona veroverde. Het is nog niet bekend wie Gauff vervangt in de Amerikaanse equipe.

De afmelding van Gauff is alweer de zoveelste afzegging in het gedevalueerde vrouwenenkelspel voor de Spelen. Eerder trokken Serena Williams en Simona Halep zich terug voor het grootste sportevenement ter wereld. Williams mist daardoor voor het eerst sinds 2004 de Spelen.

Matteo Berrettini reikt bij de afgelopen Wimbledon tot de finale. Matteo Berrettini reikt bij de afgelopen Wimbledon tot de finale. Foto: AFP

Berrettini mist Spelen door blessure

Ook Berrettini is niet van de partij in Tokio. De Italiaan kampt met een blessure, die hij opliep tijdens Wimbledon, waar hij voor het eerst in zijn carrière de finale van een Grand Slam-toernooi bereikte. Daarin moest hij in vier sets zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic.

"Matteo raakte geblesseerd door een val in de halve finales op Wimbledon. Hij heeft daarna alles gegeven in de finale en maandag voelde hij de pijn", aldus zijn coach Vincenzo Santopadre tegen de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Zaterdag onderging Berrettini een MRI-scan, waar hij het slechte nieuws kreeg. "Ik ben enorm teleurgesteld dat ik me moet terugtrekken voor de Olympische Spelen", aldus de nummer acht van de wereld op Instagram. "Ik kreeg gisteren te horen dat ik een paar weken niet in actie kan komen. Het is voor mij de grootste eer om Italië te vertegenwoordigen, dus ik ben er kapot van dat ik de Spelen moet missen."

Berrettini is niet de enige toptienspeler die de Olympische Spelen mist. Eerder meldden Rafael Nadal, Dominic Thiem en Roger Federer zich al af.

Het tennistoernooi in Tokio gaat komende zaterdag van start. De finale bij de mannen wordt op 1 augustus gespeeld. Een dag later vindt de eindstrijd bij de vrouwen plaats.