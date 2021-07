Kiki Bertens komt op de Olympische Spelen in Tokio voor het laatst in actie. De Wateringse zet na het toernooi in Japan definitief een punt achter haar tennisloopbaan.

De 29-jarige Bertens kondigde een maand geleden al aan dat dit haar laatste seizoen zou worden. De Nederlandse laat zaterdag via Instagram weten dat de Spelen in Tokio haar laatste toernooi worden.

"Ik ben er trots op dat ik mijn carrière met dit team kan beëindigen. Dit zal mijn laatste toernooi worden. Laten we alles geven. Tokio, we komen eraan", schrijft Bertens vlak voor vertrek naar Japan op Instagram.

Het nieuws betekent dat Bertens na de Spelen niet in actie zal komen op de US Open, het vierde en laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. Bertens had vorige maand al in haar hoofd om na de Spelen te stoppen, maar sloot deelname aan de US Open toen nog niet helemaal uit.

Bertens zal in Tokio in ieder geval actief zijn in het enkelspel en het dubbelspel (met partner Demi Schuurs). De voormalige nummer vier van de wereld speelt misschien ook nog het gemengde dubbelspel.

Kiki Bertens won in 2019 het prestigieuze toernooi van Madrid. Kiki Bertens won in 2019 het prestigieuze toernooi van Madrid. Foto: Pro Shots

Bertens in 2019 nummer vier van de wereld

Bertens gaat de boeken in als een van de beste Nederlandse tennissters aller tijden. In mei 2019 steeg ze door haar titel op het graveltoernooi in Madrid naar de vierde positie op de wereldranglijst, iets wat geen enkele andere Nederlandse vrouw ooit is gelukt. Ze troefde Betty Stöve af, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Het besluit van Bertens om te stoppen kwam niet volledig uit de lucht vallen. De huidige nummer 21 van de wereld heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze niet te lang wil blijven doorgaan als prof en ze presteert mede door de achillespeesblessure al langere tijd niet op de top van haar kunnen.

De aanhoudende achillespeesklachten waren voor Bertens dan ook de reden om een maand geleden haar afscheid aan te kondigden. Bertens speelde dit jaar pas negen wedstrijden en won er slechts twee. Ze haalde alleen in Madrid de tweede ronde.