Twee wedstrijden die eerder deze maand op Wimbledon zijn gespeeld, worden onderzocht door het International Tennis Integrity Agency (ITIA), de organisatie die corruptie in het tennis bestrijdt. Bij de twee duels is sprake van verdachte wedpatronen.

"Iedere melding die bij het ITIA binnenkomt, wordt geregistreerd, beoordeeld en gezien als een signaal dat er mogelijk iets onreglementairs is gebeurd", zegt een woordvoerder van het ITIA woensdag.

"Het is belangrijk op te merken dat een waarschuwing geen bewijs is voor matchfixing. Als een waarschuwing op corrupte activiteiten wijst, voert het ITIA een volledig en vertrouwelijk onderzoek uit."

Volgens de Duitse krant Die Welt gaat het om een wedstrijd in het enkelspel en een in het mannendubbelspel. Tijdens de enkelpartij van een Duitse speler is een bedrag met vijf cijfers ingezet op de correcte uitslag van een set.

In het dubbelspel werd een groot bedrag ingezet op twee underdogs, die op het moment van inzetten net de eerste set hadden verloren van een aanmerkelijk hogergeplaatst koppel. Het favoriete duo verloor het duel alsnog.

Eerder dit jaar werden op de Australian Open en Roland Garros geen verdachte wedpatronen gemeld door de wedkantoren.