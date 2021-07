Novak Djokovic heeft zich als eerste speler in het enkelspel voor de ATP Finals geplaatst. De Serviër kan deelname aan het prestigieuze eindejaarstoernooi niet meer ontgaan dankzij zijn Wimbledon-titel.

De 34-jarige Djokovic was zondag in de eindstrijd van het Grand Slam-toernooi op gras in vier sets te sterk voor Matteo Berrettini: 6-7 (4), 6-4, 6-4 en 6-3. De nummer één van de wereld won dit jaar ook al de Australian Open en Roland Garros en heeft nu net als Roger Federer en Rafael Nadal een recordaantal van twintig Grand Slam-titels.

In totaal staat Djokovic nu op vier toernooizeges in 2021, want hij schreef onlangs ook een graveltoernooi in Belgrado op zijn naam. Met 7.170 punten hoort 'The Djoker' hoe dan ook bij de beste acht tennissers van dit kalenderjaar.

Het wordt de veertiende keer dat Djokovic meedoet aan de ATP Finals. De Serviër veroverde in 2008 - het heette toen nog de Masters Cup - 2012, 2013, 2014 en 2015 de titel. Djokovic ging vorig jaar in de halve finales onderuit tegen Dominic Thiem.

De ATP Finals worden dit jaar van 14 tot en met 21 november gehouden in Turijn. Roger Federer is met zes titels nog recordhouder op het eindejaarstoernooi. Djokovic en de gepensioneerden Pete Sampras en Ivan Lendl wonnen het toernooi ieder vijf keer.

Djokovic richt zich na zijn Wimbledon-titel in principe eerst op de Olympische Spelen, al is het nog niet zeker dat hij mee gaat doen in Tokio. Na de Spelen begint het Amerikaanse hardcourtseizoen, met van 30 augustus tot en met 12 september de US Open.