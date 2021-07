Matteo Berrettini had zondag meer van zichzelf verwacht in de door hem verloren Wimbledon-finale tegen Novak Djokovic. De Italiaan heeft er desondanks alle vertrouwen in dat hij meer kansen zal krijgen om voor het eerst een Grand Slam-titel te veroveren.

"Ik betrad de baan in de wetenschap dat Djokovic mijn wapens zou kunnen neutraliseren. Daarom had ik een betere wedstrijd moeten spelen dan ik nu heb gedaan", zei een zelfkritische Berrettini op zijn persconferentie na de finale in Londen, waar Djokovic in vier sets zegevierde: 6-7 (4), 6-4, 6-4 en 6-3.

De 25-jarige Berrettini maakte mede dankzij zijn snoeiharde service een goede indruk op Wimbledon en bereikte overtuigend de finale. De nummer acht van de wereld wist titelverdediger Djokovic in de eerste set te verrassen, maar hij sloeg liefst 48 onnodige fouten en trok vaak op de beslissende momenten aan het kortste eind.

"Djokovic is misschien wel de enige speler die het mijn leven op gras zo moeilijk maakt", aldus Berrettini. "Als je voelt dat je ergens goed in bent en dan iemand treft die daar niet van onder de indruk is, dan is het niet makkelijk om dat emotioneel te managen. Aangezien ik me met nog meer zaken moest bezighouden, werd het me allemaal te veel."

Het was pas de tweede keer dat Berrettini op een Grand Slam-toernooi verder kwam dan de kwartfinales, nadat hij op de US Open van 2019 ook tot de laatste vier reikte. Hoewel hij zondag zijn meerdere moest erkennen in twintigvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic, smaakt zijn eerste majorfinale naar meer.

"Deze ervaring zal me helpen in de toekomst. Mijn team en ik zijn ervan overtuigd dat ik nog meer finales ga spelen. Dat zal misschien niet direct op het volgende Grand Slam-toernooi gebeuren, maar ik ben op het juiste pad", aldus Berrettini.