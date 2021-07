Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zondag ook het derde Grand Slam-toernooi van dit jaar gewonnen. Na haar eindzeges op de Australian Open en Roland Garros pakte de Nederlandse eveneens de titel op Wimbledon.

De 24-jarige De Groot was in de finale met 6-2 en 6-2 te sterk voor Kgothatso Montjane uit Zuid-Afrika. Ze besliste de partij in 57 minuten.

De nummer één van de wereld won Wimbledon voor de derde keer in haar loopbaan. Ook in 2017 en 2018 was ze de sterkste. In 2019 verloor ze de finale en vorig jaar ging het Grand Slam-toernooi in Londen niet door vanwege de coronacrisis.

In totaal heeft De Groot nu elf Grand Slam-titels in het enkelspel op haar palmares staan. Naast haar titels op Wimbledon won ze zowel de Australian Open als de US Open drie keer en triomfeerde ze tweemaal op Roland Garros.

De Groot kan net als Novak Djokovic de 'Golden Grand Slam' nog veroveren. Tot nu toe slaagde alleen Steffi Graf erin om in één jaar alle Grand Slam-toernooien en de olympische titel te winnen. De Duitse deed dat in 1988.

Op 24 augustus begint De Groot aan de Paralympische Spelen in Tokio.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het beslissende punt van de finale te bekijken.