Novak Djokovic bedankte zondag Roger Federer en Rafael Nadal, nadat hij met zijn zesde titel op Wimbledon het Grand Slam-record van zijn twee grote rivalen had geëvenaard.

"Roger en 'Rafa' zijn legendes in onze sport en de belangrijkste tegenstanders van mijn carrière. Zij zijn de reden waarom zo ver heb kunnen komen en ik dit heb kunnen bereiken", zei de 34-jarige Djokovic na zijn zege in de Wimbledon-finale tegen de Italiaan Matteo Berrettini (6-7 (4), 6-4, 6-4 en 6-3).

De 'Grote Drie' (Djokovic, Federer en Nadal) domineert het mannentennis al zo'n vijftien jaar. Ze hebben nu allemaal twintig Grand Slams gewonnen en zijn daarmee gedeeld recordhouder.

"Door Roger en 'Rafa' realiseerde ik me wat ik moest doen om sterker te worden, op fysiek, technisch, mentaal en tactisch gebied", aldus Djokovic. "De eerste drie, vier jaar verloor ik alle belangrijke partijen tegen hen, maar eind 2010, begin 2011 veranderde er iets. De laatste tien jaar was daardoor een fantastische reis, die hier nog niet eindigt."

De twintig Grand Slam-titels van Federer, Nadal en Djokovic Australian Open: Djokovic (9), Federer (6), Nadal (1)

Roland Garros: Nadal (13), Djokovic (2), Federer (1)

Wimbledon: Federer (8), Djokovic (6), Nadal (2)

US Open: Federer (5), Nadal (4), Djokovic (3)

'Wimbledon winnen was altijd mijn grootste droom'

Djokovic was eerder in 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019 de beste op Wimbledon. "Dit toernooi winnen was mijn grootste droom toen ik als zevenjarige in Servië ging tennissen met zelfgemaakt materiaal. Ik heb dat al vaker gezegd, maar blijf het herhalen omdat ik mezelf eraan wil herinneren hoe speciaal dit is. Ik heb zes Wimbledon-titels, ongelooflijk."

Berrettini maakte het de nummer één van de wereld zondag niet makkelijk op het centercourt, maar op de belangrijke punten was de Serviër beter dan de Italiaan, die zijn eerste Grand Slam-finale speelde.

"Het was een echte strijd", aldus Djokovic. "Matteo is echt een Italiaanse hamer, dat heb ik vandaag weer gevoeld. Ik weet zeker dat dit pas het begin is voor hem en dat er een mooie carrière voor hem in het verschiet ligt."

Djokovic, die dit jaar ook de Australian Open en Roland Garros op zijn naam schreef, blijft op koers voor een 'Golden Slam'. Dan moet hij ook nog de olympische titel (23 juli-8 augustus) en de US Open (30 augustus-12 september) winnen.

"Het kan zeker", zei de Serviër met een lach. "Ik ga het in ieder geval proberen. Ik ben in topvorm en speel mijn beste tennis op de grote toernooien. Dus laten we vooral zo doorgaan."