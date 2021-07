Novak Djokovic heeft zondag voor de zesde keer Wimbledon op zijn naam geschreven. De Serviër versloeg in de eindstrijd Matteo Berrettini in vier sets en veroverde zo zijn twintigste Grand Slam-titel, waardoor hij op gelijke hoogte komt met Roger Federer en Rafael Nadal.

De 34-jarige Djokovic moest de eerste set nog aan Berrettini laten, maar was vervolgens op de cruciale momenten te goed voor de Italiaan, die zijn debuut maakte in een Grand Slam-finale. Na 3,5 uur spelen stond er 6-7 (4), 6-4, 6-4 en 6-3 op het scorebord.

Djokovic was in 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019 ook al de sterkste op Wimbledon. Alleen Federer (acht titels) en Pete Sampras (zeven) waren vaker de beste op het gras in Londen.

Door de overwinning op Wimbledon heeft Djokovic nu net als Federer en Nadal twintig Grand Slam-titels. Het drietal deelt het record van meeste Grand Slam-overwinningen. Federer kwam al tot dat aantal in 2018 (Australian Open), Nadal bereikte dat vorig jaar op Roland Garros.

Djokovic was eerder dit jaar ook de beste op de Australian Open en Roland Garros. De nummer één van de wereld wist in 2011 en 2015 ook drie Grand Slam-titels te veroveren. In die jaren lukte het hem niet om alle vier de grote toernooien te winnen. Dat zou dit jaar nog wel kunnen (de US Open begint eind augustus).

De twintig Grand Slam-titels van Federer, Nadal en Djokovic Australian Open: Djokovic (9), Federer (6), Nadal (1)

Roland Garros: Nadal (13), Djokovic (2), Federer (1)

Wimbledon: Federer (8), Djokovic (6), Nadal (2)

US Open: Federer (5), Nadal (4), Djokovic (3)

Djokovic en Berrettini maken er fraai gevecht van

De 25-jarige Berrettini maakte voor het eerst kennis met de spanning van een Grand Slam-finale, maar Djokovic leek meer last van te hebben van de zenuwen. De Serviër sloeg in de eerste games drie dubbele fouten en moest in de openingsgame een breekpunt toestaan, maar wist een break te voorkomen.

Djokovic nam daarna wel de regie over, brak bij 2-1 en liep vervolgens uit naar 5-2. De set leek binnen, maar Berrettini knokte zich terug. De Italiaan werkte een setpunt weg bij 5-2 en brak vervolgens terug. In de tiebreak die volgde was hij net iets taaier dan de topfavoriet uit Belgrado (7-4).

Berrettini werd snel weer met beide benen op de grond gezet door Djokovic. De titelhouder in Londen brak in de tweede set twee keer op rij en liep snel uit naar 4-0. Berrettini knokte zich opnieuw terug, overleefde ook drie setpunten, maar ditmaal serveerde Djokovic de set wel uit.

Djokovic toont klasse en is net iets taaier dan Berrettini

Djokovic drukte door aan het begin van de derde set en plaatste bij 1-1 de enige break. Berrettini kreeg bij 3-2 nog wel twee kansen om terug te slaan, maar kwam nooit echt in de gelegenheid om de breekpunten ook te verzilveren. Bij 5-4 benutte Djokovic zijn tweede setpunt.

In de vierde set was het de vraag of Berrettini het hoge niveau kon vasthouden. Dat lukte de nummer negen van de wereld in het begin uitstekend. Berrettini kwam bij een 2-3-voorsprong zelfs op 0-30, maar mede door een geweldig punt van Djokovic (een enorme sprint met een fraaie pass langs Berrettini) kwam er geen break.

Die break kwam er in de zevende game wel in het voordeel van Djokovic. Het verzet van Berrettini was daarmee gebroken, want een servicegame later sloeg Djokovic toe op zijn derde matchpoint.