Ashleigh Barty heeft zaterdag voor het eerst Wimbledon gewonnen. De Australische nummer één van de wereld was in de finale in drie sets te sterk voor de Tsjechische Karolína Plísková: 6-3, 6-7 (4) en 6-3.

Barty ging voortvarend van start door de eerste veertien punten te pakken en de eerste set binnen een half uur binnen te slepen. Plísková knokte zich in de tweede set terug, maar Barty trok in de beslissende derde set alsnog aan het langste eind.

Barty veroverde zodoende haar tweede Grand Slam-titel, na de winst van Roland Garros in 2019. Ze reikte op Wimbledon tot dit jaar nooit verder dan de vierde ronde (2019), maar toonde in deze editie haar klasse door slechts twee sets te verliezen.

Plísková wacht nog altijd op haar eerste Grand Slam-titel. De mondiale nummer dertien, die naar de zesde plaats op de WTA-ranking zal stijgen, verloor in 2016 tegen de Duitse Angelique Kerber ook al de finale van de US Open.

Ashleigh Barty toont haar emoties na haar zege op Karolína Plísková in de finale van Wimbledon. Foto: Pro Shots

Barty profiteert van krampachtigheid bij Plísková

Barty leek aanvankelijk op een eenvoudige overwinning af te stevenen. Ze profiteerde van de krampachtigheid bij Plísková, die zichtbaar was bevangen door de zenuwen. Barty nam meteen een 4-0-voorsprong en serveerde de eerste set even later simpel uit bij een stand van 5-3.

Ook in de tweede set lag het initiatief al snel bij Barty. Ze brak Plísková bij 1-1, maar daarna liet laatstgenoemde alles van zich afglijden. Plísková verspeelde bij 5-5 op eigen service nog wel een 40-0-voorsprong, maar brak direct terug en was overtuigend de beste in de tiebreak.

Daardoor moest er voor het eerst sinds 2012 een derde set aan te pas komen in de Wimbledon-finale en daarin voltrok zich een soortgelijk scenario als in de eerste set. Barty sloeg meteen weer toe, liep uit naar een 3-0-voorsprong en maakte het na twee uur speeltijd bij een stand van 5-3 af op haar eerste matchpoint.