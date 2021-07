Een maand na zijn Roland Garros-titel heeft Novak Djokovic zondag aan een zege op Matteo Berrettini in de Wimbledon-finale genoeg om het Grand Slam-record van Roger Federer en Rafael Nadal te evenaren. Een populariteitsverkiezing zal de Serviër altijd verliezen, maar hij lijkt in rap tempo uit te groeien tot de succesvolste van de 'Grote Drie'.

Het was enkele dagen na de spectaculaire Wimbledon-finale van 2019 toen oud-tennisser John van Lottum in het Spaanse Marbella iemand op een matje in het gras yogaoefeningen zag doen. Waar veel spelers na een Grand Slam-toernooi een rustperiode inlassen, was de kersverse Wimbledon-winnaar Djokovic met zijn coach geroutineerd zijn trainingsschema aan het afwerken.

"Het was volledig terecht geweest als hij vakantie had genomen, maar hij lag daar gewoon weer zijn vaste oefeningen te doen. Toen dacht ik wel: jij bent buitencategorie", zegt Van Lottum. "In de Wimbledon-finale van een paar dagen eerder had hij al mijn respect afgedwongen door Federer te verslaan na twee matchpoints tegen. Op zijn familie na was iedereen tegen hem in dat stadion, maar hij flikte het toch. Dat vond ik echt waanzinnig."

Twee jaar later staat de 34-jarige Djokovic weer op het heilige gras en kan hij voor de derde editie op rij de titel veiligstellen. 'The Djoker' begon dit keer met setverlies in de eerste ronde, maar het was ook de enige set die hij op weg naar de finale verloor. Niks lijkt een twintigste Grand Slam-titel nog in de weg te staan, precies een maand nadat hij op Roland Garros stuntte door Nadal op 'zijn' gravel in de halve finales te verslaan en het toernooi te winnen.

"Die titel in Parijs heeft Djokovic weer dat oppermachtige gevoel gegeven", merkt Van Lottum. "Hij is soms weer geëmotioneerd en getergd, waar mensen zich bij hem altijd aan ergeren. Djokovic heeft zich er al lang bij neergelegd dat hij niet likeable is en geniet daar juist van. Ik vond hem eerst ook geen leuke gozer, maar dat is bij mij wel veranderd in extreem veel respect voor de winnaar die hij is."

'Djokovic heeft beste voetenwerk en return ter wereld'

Bij een evenaring van het Grand Slam-record krijgt ook de GOAT-discussie (Greatest Of All Time) een nieuwe dimensie, al zijn de drie legendes amper met elkaar te vergelijken. Waar Federer tennis met zijn sierlijkheid tot kunst kan verheffen en gravelkoning Nadal bekendstaat als trainingsbeest dat elk punt speelt alsof het matchpoint is, is de kracht van Djokovic vooral dat hij allround is.

"Hij heeft daarnaast het allerbeste voetenwerk en verreweg de beste return van de hele wereld", zegt Van Lottum. "En dan heb je nog zijn waanzinnig vaste patronen. Waar sommige mensen ergens 10.000 trainingsuren in hebben zitten, is dat bij hem 40.000 uur. Het enige zwakke punt dat ik kan opnoemen, is dat Djokovic vooral goed kan schaken en niet per se het spel bepaalt. Hij zal altijd iemand uit moeten spelen."

Djokovic kan in tegenstelling tot Federer en Nadal op alle ondergronden goed uit de voeten en is de enige speler in de Open Era (sinds mei 1968) die alle Grand Slam-toernooien minstens twee keer heeft gewonnen. De huidige nummer één van de wereld is bij een zege op Berrettini de tweede man in het proftijdperk die de eerste drie Grand Slams in één jaar weet te winnen. Rod Laver won ze in 1969 alle vier.

Van Lottum kan wel genieten van de discussie over wie van de 'Grote Drie' nou echt de beste is. "Het is puur een kwestie van smaak en welke statistieken je erbij pakt. Ik word bijvoorbeeld geraakt door de manier waarop Federer speelt. De manier waarop hij een dropshot of slice kan slaan, is alsof je met een mes door een pakje boter glijdt", zegt de voormalige nummer 62 van de wereld.

"Het is een beetje dezelfde discussie als die over Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Het ligt eraan van welke stijl je houdt. Djokovic is erop gebrand alle records te pakken. En als je die hebt, ben je wel de succesvolste. Maar als ik een kaartje moet kopen voor een wedstrijd van Djokovic of Federer, kies ik altijd voor Federer."