Denis Shapovalov zat er vrijdagavond even helemaal doorheen na zijn wrange nederlaag tegen Novak Djokovic in de halve finales van Wimbledon. De Canadees kreeg de nummer één van de wereld aan het wankelen, maar verloor toch in drie sets.

"Deze nederlaag doet heel veel pijn. Ik kreeg in elke set veel kansen en kon mijn eigen spel spelen. Volgens mij voelde zelfs Djokovic dat, maar het viel gewoon niet mijn kant op", zei de terneergeslagen Shapovalov op zijn persconferentie na het bijna drie uur durende halvefinaleduel in Londen: 7-6 (3), 7-5 en 7-5.

De in Israël geboren Canadees dwong in de hele wedstrijd elf breakpoints af, maar daarvan benutte hij er slechts één. Shapovalov kon zich dat niet permitteren tegen Djokovic, die een stuk minder onnodige fouten noteerde (15 om 36) en op de beslissende momenten wél toesloeg op de servicegame van zijn opponent.

"Het scorebord zegt niet genoeg over deze wedstrijd", benadrukte ook Djokovic. "Denis kreeg een kans om de eerste set uit te serveren en in de tweede set was hij de beste speler. Hij heeft heel veel mogelijkheden gehad en verdient een groot applaus voor wat hij hier in de afgelopen twee weken heeft gepresteerd."

'Djokovic is nog niet genoeg geprezen'

De pas 22-jarige Shapovalov, die voor de tweede keer in zijn loopbaan de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi haalde, had moeite om zijn tranen te bedwingen toen hij het centercourt verliet. Eenmaal binnen kreeg hij in de kleedkamer bezoek van Djokovic, die hem een hart onder de riem stak.

"Novak vertelde me dat hij begrijpt hoe zwaar deze nederlaag voor mij is en dat mijn tijd vanzelf komt. Die woorden betekenen heel veel voor mij, want hij hoefde dat niet te doen. Hij is een geweldige persoon die nog niet genoeg is geprezen", aldus Shapovalov, de huidige nummer twaalf van de wereld.

De 34-jarige Djokovic wacht zondag in de finale een krachtmeting met Matteo Berrettini, die in de tweede ronde nog te sterk was voor Botic van de Zandschulp. Bij een zege op de Italiaan komt de Serviër op twintig Grand Slam-titels, evenveel als recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal.

"Dat zou alles voor mij betekenen", zei Djokovic. "Het Grand Slam-record is de reden dat ik hier ben. Ik hoopte al dat ik hier weer om een titel zou kunnen strijden en ik zit nu in een heel goede positie, maar Berrettini is dit jaar uitstekend in vorm op gras. In een finale is alles mogelijk."