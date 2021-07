Karolína Plísková was vier jaar geleden al acht weken de nummer één van de wereld, maar zaterdag op Wimbledon kan ze eindelijk haar eerste Grand Slam-titel veroveren. De huidige nummer dertien is mede dankzij succescoach Sascha Bajin na enkele moeizame jaren terug aan de top.

"Ik ben blij dat ze het nu onder mijn leiding laat zien", zegt Bajin, die verbaasd is dat Plísková nooit beter presteerde op Wimbledon. De 29-jarige Tsjechische moet alleen Ashleigh Barty nog verslaan voor de titel op het gras in Londen.

"Ik heb er donderdag even kort met Karolína over gesproken. Ik had zoiets van: ik snap niet dat ze het nooit beter heeft gedaan op Wimbledon, met alle wapens die ze heeft. Ze heeft een geweldige service, een goede slice en goede volleys. Ik heb altijd gedacht dat haar spel geschikt was voor deze ondergrond."

Plísková, die in 2016 de US Open-finale verloor, besloot Bajin eind 2020 te benaderen na een teleurstellend seizoen. De 36-jarige Duitser heeft een enorme staat van dienst. Hij leidde Naomi Osaka naar twee Grand Slam-titels en was eerder 'hitting partner' van Serena Williams en Caroline Wozniacki.

Sascha Bajin, de coach van Karolína Plísková. Sascha Bajin, de coach van Karolína Plísková. Foto: Getty Images

'Kan het nog steeds niet geloven'

Tot blijdschap van Plísková stemde Bajin in met een samenwerking en enkele maanden later lonkt zowaar het hoogtepunt van haar carrière. "Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven", zei Plísková donderdag na haar overwinning in de halve finale tegen Aryna Sabalenka, de nummer vier van de wereld.

"Het is me een tijdje niet gelukt de tweede week van een Grand Slam te halen en ik heb nooit gedacht aan een finaleplaats. Maar Sascha had veel vertrouwen in me. Hij zei me al dat ik het tot de eindstrijd zou schoppen."

In die eindstrijd is Plísková niet de favoriet. De 25-jarige Barty won in 2019 al Roland Garros en is momenteel de nummer één van de wereld.

"Maar ook voor Barty wordt het haar eerste finale op Wimbledon", vertelde Plísková. "Ik denk dat we beiden een goede kans maken. Al gaat het erg moeilijk worden op gras, vanwege haar slice en allroundspel."

De vrouwenfinale op Wimbledon begint zaterdag om 15.00 uur. Een dag later is de mannenfinale tussen Novak Djokovic en Matteo Berrettini.