Novak Djokovic heeft vrijdag voor de derde keer op rij de finale van Wimbledon bereikt. De vijfvoudig winnaar en titelverdediger treft zondag Matteo Berrettini in zijn dertigste Grand Slam-finale en kan het recordaantal titels van Roger Federer en Rafael Nadal evenaren (twintig).

De 34-jarige Djokovic had het in zijn halve finales zeker niet makkelijk tegen Denis Shapovalov, maar hij was beter op de belangrijke punten: 7-6 (3), 7-5 en 7-5.

Djokovic stond eerder in 2011, 2013, 2014, 2015, 2018 en 2019 in de finale van Wimbledon. Alleen in 2013 verloor hij de eindstrijd. De nummer één van de wereld was eerder dit jaar al de beste bij de Australian Open en Roland Garros en heeft nu twintig Grand Slam-partijen op rij gewonnen.

Als Djokovic zondag ook Wimbledon wint, hebben de 'Grote Drie' van het mannentennis (Djokovic, Federer en Nadal) allemaal twintig Grand Slams gewonnen.

De 22-jarige Shapovalov, die voor het eerst in de halve finales van een Grand Slam-toernooi stond, was vrijdag op het centercourt in Londen misschien wel gelijkwaardig aan Djokovic, maar de als tiende geplaatste Canadees benutte maar één van zijn elf breakpoints. Zijn foutenlast (36, tegenover slechts 15 voor Djokovic) was ook iets te hoog, waardoor hij na 2 uur en 44 minuten zijn tegenstander moest feliciteren.

Berrettini eerste Italiaan in finale Wimbledon

Berrettini bereikte eerder op de dag als tweede Italiaanse man ooit in de Open Era (sinds 1968) de finale van een Grand Slam-toernooi. De nummer negen van de wereldranglijst was in de halve eindstrijd in vier sets te sterk voor Hubert Hurkacz.

Hurkacz, de mondiale nummer achttien, had in de kwartfinales nog voor een sensatie gezorgd door achtvoudig winnaar Federer te verslaan, maar kon die stunt geen vervolg geven. Berrettini won met 6-3, 6-0, 6-7 (3) en 6-4.

De als zevende geplaatste Berrettini is niet alleen de eerste Italiaanse Wimbledon-finalist, maar ook pas de tweede Italiaanse man in de Open Era die in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi staat. Hij treedt in de voetsporen van Adriano Panatta, die in 1976 Roland Garros won.

In 2019 was de 25-jarige Berrettini al eens dicht bij een Grand Slam-finale, maar toen bleef hij steken in de halve eindstrijd van de US Open. Eerder dit jaar haalde hij op de Australian Open de vierde ronde en op Roland Garros de laatste acht.

De mannenfinale van Wimbledon begint zondag om 15.00 uur. De vrouwenfinale gaat zaterdag tussen Ashleigh Barty en Karolína Plísková.