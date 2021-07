Matteo Berrettini heeft vrijdag op Wimbledon als tweede Italiaanse man ooit in de Open Era (sinds 1968) de finale van een Grand Slam-toernooi bereikt. De nummer negen van de wereldranglijst was in de halve eindstrijd in vier sets te sterk voor Hubert Hurkacz.

Hurkacz, de mondiale nummer achttien, had in de kwartfinales nog voor een sensatie gezorgd door achtvoudig winnaar Roger Federer te verslaan, maar kon die stunt geen vervolg geven. Berrettini won met 6-3, 6-0, 6-7 (3) en 6-4.

In de finale van Wimbledon staat Berrettini mogelijk tegenover Novak Djokovic. De nummer één van de wereld, die op zijn twintigste Grand Slam-titel jaagt, speelt later op vrijdag in de andere halve eindstrijd tegen Denis Shapovalov. Bij een twintigste titel komt Djokovic op gelijke hoogte met Federer en Rafael Nadal.

Berrettini is niet alleen de eerste Italiaanse Wimbledon-finalist, maar ook pas de tweede Italiaanse man in de Open Era die in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi staat. Hij treedt in de voetsporen van Adriano Panatta, die in 1976 Roland Garros won.

In 2019 was Berrettini al eens dicht bij een Grand Slam-finale, maar toen bleef hij steken in de halve eindstrijd van de US Open. Eerder dit jaar haalde hij op de Australian Open de vierde ronde en op Roland Garros de laatste acht.

Matteo Berrettini speelde ijzersterk. Matteo Berrettini speelde ijzersterk. Foto: Getty Images

Berrettini wordt geen enkele keer gebroken

De 25-jarige Berrettini, nummer zeven van de plaatsingslijst, speelde ijzersterk tegen de een jaar jongere Hurkacz. Hij werd geen enkele keer gebroken door de Pool.

In de eerste set maakte Berrettini in de laatste games het verschil door Hurkacz twee keer te breken. Hurkacz was het in het tweede bedrijf helemaal kwijt, maar gaf niet op en knokte zich terug in set drie, die zonder breaks verliep. In de vierde set stelde Berrettini in 41 minuten alsnog orde op zaken. In totaal duurde de partij 2 uur en 36 minuten.

De mannenfinale van Wimbledon is zondag en begint om 15.00 uur. De vrouwenfinale van zaterdag en gaat tussen Ashleigh Barty en Karolína Plísková.