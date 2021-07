Nick Kyrgios heeft vrijdag besloten om toch niet mee te doen aan de Olympische Spelen. De Australiër ziet het vanwege de afwezigheid van toeschouwers niet zitten om in actie te komen in Tokio.

De Japanse regering hoopte aanvankelijk dat de stadions met maximaal tienduizend toeschouwers gevuld zouden kunnen worden, maar door het oplopende aantal coronabesmettingen kwam dat plan op losse schroeven te staan. Donderdag werd besloten om helemaal geen fans toe te staan tijdens de olympische wedstrijden.

"Het is een droom voor mij om Australië te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen en misschien krijg ik die kans nooit meer, maar ik ken mezelf. De gedachte om in een leeg stadion te spelen, voelt gewoon niet goed. Dat is altijd al zo geweest", schrijft Kyrgios op sociale media.

"Daarnaast wil ik niet een plek innemen van een andere Australiër die wel volledig fit is. Ik zal alle tijd nemen om mijn lichaam weer op orde te krijgen. Ik wens alle Australiërs veel geluk toe op de Spelen en ik zie jullie graag snel terug op de baan."

Nick Kyrgios moest vorige week nog opgeven op Wimbledon. Foto: AFP

Kyrgios zoveelste aansprekende naam die niet naar Tokio gaat

De 26-jarige Kyrgios gaf vorige week in zijn derderondepartij op Wimbledon tegen het Canadese talent Félix Auger-Aliassime geblesseerd op. Het 'enfant terrible' speelde zijn eerste toernooi sinds de Australian Open van begin dit jaar en miste wedstrijdritme.

Door de afwezigheid van Kyrgios, die op de baan vaak garant staat voor spektakel, verliest het olympisch tennistoernooi weer een aansprekende naam. Eerder besloten onder anderen Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams en Simona Halep niet naar Tokio te gaan. De deelname van Roger Federer is nog onzeker.

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli en duren tot en met 8 augustus. Het tennistoernooi in Tokio wordt van 24 juli tot en met 1 augustus gehouden op het Ariake Tennis Park.