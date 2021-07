Ashleigh Barty was zichtbaar geëmotioneerd na het bereiken van de finale van Wimbledon. De nummer één van de wereld rekende donderdag bij de laatste vier af met oud-winnares Angelique Kerber.

"Het is ongelooflijk", jubelde de 25-jarige Barty na haar overwinning. "Ik denk dat dit een van de beste wedstrijden is die ik ooit heb gespeeld."

De Australische ontdeed zich in twee sets van Kerber, die Wimbledon in 2018 won: 6-3 en 7-6 (3). Ze stond voor de derde keer in de halve eindstrijd van een Grand Slam-toernooi; in 2019 schreef ze Roland Garros op haar naam en een jaar later haalde ze de laatste vier op de Australian Open.

"'Angie' dwong mij om het beste van mezelf te laten zien", liet Barty weten. "Ik kon vandaag teren op mijn ervaring uit mijn vorige twee halve finales."

Barty kan de eerste Australische winnares van Wimbledon worden sinds Evonne Goolagong in 1980. Goolagong was in 1971 eveneens de sterkste op het gras in Londen.

"Het is een heel speciaal jubileum voor Evonne", zei Barty over de titel van Goolagong vijftig jaar geleden. "Het is erg spannend dat ik nu de kans heb om geschiedenis te schrijven op een manier die bijna een eerbetoon aan haar is. Ik ben enorm blij met deze kans."

Karolína Plísková kan haar geluk niet op met haar finaleplek op Wimbledon.

Plísková: 'Ongelooflijk dat ik in de finale sta'

Om dat voor elkaar te krijgen moet Barty in de finale Karolína Plísková zien te verslaan. De 29-jarige Tsjechische was in de andere halve eindstrijd te sterk voor de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka (5-7, 6-4 en 6-4) uit Belarus.

"Het is ongelooflijk dat ik in de finale sta", glunderde Plísková. "Ik denk dat we allebei fantastisch speelden. Ik raakte gefrustreerd van haar goede service. Ze stond ook niets voor niets in de halve finales. Ik wist dat ik mijn beste tennis moest laten zien."

Plísková had het wel lastig na de moeizame beginfase. "Het is moeilijk om positief te blijven als het niet zo lekker loopt. Maar mijn team is superpositief. Ik wil hen bedanken dat het mij toch lukte om rustig te blijven en op mijn spel te vertrouwen. Ik ben in het verleden ook succesvol geweest, dus ik weet hoe ik het moet doen."

Barty en Plísková staan zaterdag tegenover elkaar in de finale van Wimbledon. De Australische kan haar tweede Grand Slam-titel in haar loopbaan veroveren en de Tsjechische haar eerste. Plísková stond in 2016 al wel in de finale van de US Open.