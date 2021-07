Rafael Nadal maakt eind juli zijn rentree bij het ATP-toernooi van Washington. De organisatie van het evenement maakt de deelname van de Spanjaard donderdag bekend.

De 35-jarige Nadal meldde zich vorige maand om fysieke renden af voor Wimbledon. Later deze maand doet hij ook niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio.

In Washington wil Nadal zich voorbereiden op de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar gaat op 30 augustus van start.

"Ik kijk ernaar uit om voor de eerste keer mee te doen in Washington", aldus de nummer drie van de wereld. "Ik heb hier altijd een keer willen spelen en ben blij dat ik straks weer in actie kan komen."

Nadal laste een rustpauze in nadat hij in de halve finales van Roland Garros werd uitgeschakeld door de latere toernooiwinnaar Novak Djokovic. Voor de twintigvoudig Grand Slam-winnaar was het zijn derde nederlaag ooit in Parijs.