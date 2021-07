Hubert Hurkacz kon woensdagavond vlak na zijn kwartfinaleduel op Wimbledon amper geloven dat hij ten koste van Roger Federer de laatste vier had bereikt. De Pool was verrassend genoeg veel te sterk voor de achtvoudig winnaar (6-3, 7-6 (4) en 6-0).

"Roger feliciteerde me en wenste me geluk voor de komende wedstrijden. Toen ik de baan afliep, realiseerde ik me pas dat ik hem had verslagen. Het is een droom die uitkomt, zeker hier op het gras van Wimbledon. De aanwezigheid van het publiek maakte het extra speciaal", zei de 24-jarige Hurkacz op zijn persconferentie.

De huidige nummer achttien van de wereld deed slechts twee keer eerder mee aan Wimbledon en kwam toen niet verder dan de derde ronde. Dit keer bereikte Hurkacz zonder setverlies de achtste finales, waarin hij na een vijfsetter verrassend te sterk was voor de mondiale nummer twee Daniil Medvedev.

Ook tegen Federer liet Hurkacz zich van zijn beste kant zien. Hij maakte veel minder onnodige fouten dan de 39-jarige Zwitser (12 om 31), die ver was verwijderd van zijn topvorm en in het derde bedrijf voor het eerst in zijn Wimbledon-carrière een set verloor zonder ook maar een game te pakken.

"Ik probeerde de hele wedstrijd in mezelf te blijven geloven en zo agressief mogelijk te spelen", aldus Hurkacz. "Natuurlijk was ik wel een beetje nerveus, want ik speelde tegen Roger in een kwartfinale van een Grand Slam-toernooi. Dat is voor mij echt een ding. Ik probeerde zo kalm te blijven als ik kon."

In de halve finales neemt Hurkacz het op tegen Matteo Berrettini, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp nog de baas was. De winnaar wacht in de eindstrijd een krachtmeting met Denis Shapovalov of Novak Djokovic, die het Grand Slam-record van Federer en Rafael Nadal kan evenaren met een twintigste titel.