Roger Federer weet na zijn roemloze uitschakeling in de kwartfinales op Wimbledon nog niet of hij volgend jaar terugkeert in Londen. Na de pijnlijke nederlaag tegen Hubert Hurkacz kreeg de twintigvoudig Grand Slam-winnaar veel vragen over zijn toekomst.

"Ik weet het niet, ik weet het echt niet", antwoordde de 39-jarige Federer op zijn persconferentie meermaals op de vraag of hij ook volgend jaar op Wimbledon speelt. "Ik moet mezelf herpakken. Mijn doel was altijd om nog een keer op Wimbledon te spelen. Ik ben heel blij dat ik dat dit jaar nog heb kunnen doen."

"Ik heb het al eerder gezegd, maar na Wimbledon zou ik met mijn begeleidingsteam om de tafel gaan zitten en mijn toekomst bespreken. Daar komt geen verandering in nu Wimbledon voor mij ten einde is. Ik ga er een paar dagen voor uittrekken. Ik wil zien wat ik nodig heb om competitiever te kunnen zijn. Ik kan je niet meer dan dit vertellen."

Federer had zijn uitschakeling tegen Hurkacz voornamelijk te wijten aan zijn hoge foutenlast. De Zwitser sloeg liefst 31 onnodige en 3 dubbele fouten en verloor pas voor de derde keer in zijn imposante loopbaan een set zonder ook maar een game te winnen: 3-6, 6-7 (4), 0-6.

Door zijn eliminatie in de kwartfinales kan Federer het Grand Slam-record voorlopig niet op zijn eigen naam zetten. Met twintig majortitels deelt hij het record voorlopig met zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal. Novak Djokovic kan op Wimbledon op gelijke hoogte met de twee tennisgrootheden komen. De Serviër staat op negentien Grand Slam-titels en is al doorgedrongen tot de halve finales.

Roger Federer zwaait na zijn nederlaag naar het publiek op Wimbledon, mogelijk voor de laatste keer. Roger Federer zwaait na zijn nederlaag naar het publiek op Wimbledon, mogelijk voor de laatste keer. Foto: Getty Images

'Ben blij dat ik al zo ver kwam'

Federer heeft een lange weg moeten afleggen om fit op Wimbledon te kunnen staan. De achtvoudig winnaar van het Grand Slam-toernooi in Londen liet zich na de Australian Open van 2020 opereren aan zijn rechterknie en maakte na een revalidatie van achttien maanden in maart van dit jaar zijn rentree op de tennisbaan.

"Ik ben, na alles wat ik heb meegemaakt, erg blij dat ik het al zo ver heb weten te schoppen op Wimbledon", aldus Federer. "Natuurlijk wil ik graag nog een keer hier spelen, maar op mijn leeftijd weet je nooit wat er om de hoek kan komen kijken."

Federer zat er zwaar doorheen na zijn pijnlijke nederlaag tegen Hurkacz . "Ik ben erg teleurgesteld. Er valt altijd een last van mijn schouders als ik uitgeschakeld word op een toernooi. Ik ben nu verschrikkelijk uitgeput. Maar na een paar dagen zal ik weer vrolijk en mezelf zijn."

Het is nog niet duidelijk of Federer later deze maand deelneemt aan de Olympische Spelen. De Zwitserse tennisbond heeft hem wel geselecteerd voor Tokio, maar Federer liet al eerder weten dat hij daar na Wimbledon een knoop over doorhakt.