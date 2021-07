Roger Federer is woensdag roemloos uitgeschakeld in de kwartfinales op Wimbledon. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was kansloos in zijn partij tegen de Pool Hubert Hurkacz en ging in drie sets ten onder.

De 39-jarige Federer grossierde in onnodige fouten en werd bij vlagen overklast door de als veertien geplaatste Hurkacz. Na de 3-6 in de eerste set ging het tweede bedrijf via een tiebreak (6-7 (4)) nipt naar de Pool, die met een 0-6 in de derde set de afgang voor Federer compleet maakte.

Na lang blessureleed had Federer zijn zinnen gezet op het Grand Slam-toernooi dat hij al acht keer won. De Zwitser trok zich vorige maand in de vierde ronde op Roland Garros terug om zich te richten op Wimbledon, maar dat heeft hem niet aan nieuw succes in Londen kunnen helpen.

Door zijn uitschakeling bestaat de kans dat Novak Djokovic het Grand Slam-record van Federer en diens eeuwige rivaal Rafael Nadal gaat evenaren. Door het winnen van Roland Garros staat Djokovic op negentien majortitels, één minder dan Federer en Nadal. De mondiale nummer één is op Wimbledon doorgedrongen tot de halve finales en daarin is Denis Shapovalov vrijdag de tegenstander.

Voor Hurkacz is de zege op Federer een nieuwe stunt tijdens zijn indrukwekkende zegetocht op Wimbledon. In de achtste finales was de mondiale nummer achttien al verrassend te sterk voor de als tweede geplaatste Daniil Medvedev. Bij de laatste vier neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Matteo Berrettini en Felix Auger-Aliassime, die nog bezig is.

Roger Federer druipt af na zijn oorwassing tegen Hubert Hurkacz in de kwartfinales op Wimbledon. Roger Federer druipt af na zijn oorwassing tegen Hubert Hurkacz in de kwartfinales op Wimbledon. Foto: Getty Images

Federer vanaf het begin al stroef

Op een uitverkocht centercourt werd al snel duidelijk dat Federer niet in zijn beste doen was tegen revelatie Hurkacz. De Zwitser bewoog stroef op het Londense gras en sloeg liefst tien onnodige fouten in de eerste set, wat resulteerde in setverlies: 3-6.

Federer herpakte zich deels in de tweede set en brak Hurkacz al in diens eerste servicegame. De 3-0-voorsprong bleek echter niet voldoende voor Federer om de set te winnen. De Pool kwam terug tot 4-3, waarna er een tiebreak volgde. Na vijf mini-breaks over en weer ging het naspel met 4-7 naar de Hurkacz.

Federer zakte in de derde set volledig door het ijs en won zelfs geen enkele game tegen de Pool. Het overkwam de legendarische speler slechts twee keer eerder in zijn carrière - tegen Nadal op Roland Garros in 2008 en tegen Patrick Rafter op Roland Garros in 1999 - wat te denken geeft voor het vervolg van de illustere loopbaan van de Zwitser.