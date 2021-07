Emma Raducanu heeft dinsdag op sociale media alsnog gereageerd op haar opgave tijdens haar vierderondepartij op Wimbledon. De Britse revelatie voelde zich tegen de Australische Ajla Tomljanovic niet lekker worden.

De pas achttienjarige Raducanu verloor de eerste set met 6-4 en kwam in het tweede bedrijf op een 0-3-achterstand te staan. De nummer 338 van de wereld vroeg een medische time-out aan en besloot niet meer verder te spelen, waarna ze ook niet meer op haar persconferentie verscheen. Nu geeft ze alsnog tekst en uitleg.

"Ik speelde deze week het beste tennis uit mijn leven voor een geweldig publiek en ik denk dat die hele ervaring me iets te veel werd", schrijft Raducanu op Instagram. "Aan het einde van de eerste set na een aantal intense rally's merkte ik dat ik steeds zwaarder begon te ademen en duizelig werd."

"Het medische team adviseerde me om niet verder te spelen. Hoewel het voelde als het lastigste moment ter wereld, was ik gewoon niet fit genoeg om door te gaan. Het is jammer dat mijn partij zo eindigde, maar ik wil iedereen bedanken die mij tijdens de wedstrijden heeft gesteund. Ik voel me nu veel beter."

Ondanks haar opgave kan Raducanu terugkijken op een uitstekend Wimbledon-debuut. Het in Canada geboren toptalent, dat dankzij een wildcard voor het eerst mee mocht doen aan het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi, bereikte als jongste Britse ooit in de Open Era (sinds mei 1968) de vierde ronde van Wimbledon.

Op haar weg naar de vierde ronde rekende Raducanu zonder setverlies af met de Russin Vitalia Diatchenko, de Tsjechische Markéta Vondrousová en de Roemeense Sorana Cîrstea.