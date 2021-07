Danill Medvedev is dinsdag verrassend uitgeschakeld in de vierde ronde van Wimbledon. De als tweede geplaatste Rus kon voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales bereiken op het gras in Londen, maar verloor in vijf sets van de Pool Hubert Hurkacz (6-2, 6-7 (2), 6-3, 3-6 en 3-6).

Met de vierde ronde was dit wel de beste editie van Wimbledon uit de loopbaan van de 25-jarige Rus, maar het blijft zijn minste Grand Slam-toernooi. Op de US Open (2019) en de Australian Open (2021) haalde hij al eens de finale en vorige maand maand kwam hij op Roland Garros tot de laatste acht.

De 24-jarige Hurkacz beleeft juist zijn beste Grand Slam-toernooi tot nu toe. Hij haalde maar een keer de derde ronde (Wimbledon in 2019), maar staat nu in de kwartfinales tegenover Roger Federer. De 39-jarige Zwitser heeft voor de achttiende keer de laatste acht bereikt op Wimbledon.

De kwartfinale tussen tussen Federer en Hurkacz wordt woensdag gespeeld. De als eerste geplaatste Novak Djokovic zit aan de andere kant van het schema en kan Federer pas in de finale treffen.

Blijdschap bij Hubert Hurkacz. Blijdschap bij Hubert Hurkacz. Foto: Getty Images

Hurkacz maakt indruk na regenbreak

Medvedev tegen Hurkacz was de enige achtste finale van de mannen die dinsdag op het programma stond.

De partij werd maandag in vierde set gestaakt vanwege regen. Hurkacz leidde in die set met 4-3 en sloeg een dag later meteen toe met twee games op rijd (6-3).

In de beslissende vijfde set plaatste Hurkacz een vroege break en gaf die voorsprong niet meer weg. Medvedev maakte in de laatste set maar vier punten op de service van de als veertiende geplaatste speler, die dolgelukkig was met de overwinning.